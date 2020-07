Covid: Le Sénégal en quête de 103 milliards

L’Etat du Sénégal va lancer une émission de bons assimilables du Trésor dénommée ‘’Bonds Covid-19’’, pour un montant de 103 milliards 130 millions de francs CFA, a appris l’APS jeudi de l’Agence UMOA-Titres.

La présente émission ‘’vise à permettre à l’émetteur de mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales dans le but de couvrir les décalages de trésorerie créés par la lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses conséquences’’, précise une note d’information de l’Agence UMOA-Titres.

Elle rappelle que l’Etat du Sénégal a levé, début juin dernier, 38,5 milliards de francs CFA sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, au terme d’une émission d’obligations assimilables du Trésor d’un montant de 35 milliards de francs CFA.

A la fin de ce même mois de juin, il avait aussi récolté 82 milliards de francs CFA d’une émission simultanée d’obligations assimilables du Trésor de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique.

En mai, l’Agence UMOA-Titres annonçait la mobilisation, dans le cadre des ‘’Bons Social Covid–19’’, de ‘’plus de 1.000 milliards de francs CFA’’ sur le marché des titres publics de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, pour faire face aux besoins de financement des Etats membres.

Le programme d’émissions des ‘’Bons Social Covid–19’’, d’un montant d’environ 1.172 milliards de francs CFA, a été validé par les pays de l’Union, ‘’dans le cadre de la mise en œuvre des actions en vue d’atténuer les impacts négatifs de la pandémie liée au coronavirus’’.

Cette validation a été faite avec la collaboration des partenaires techniques et financiers.