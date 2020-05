Covid-19: Sexuellement transmissible

Le Covid-19 n’est pas une maladie sexuellement transmissible, disait-on. Ce n’est pas aussi vrai que ça ! La communauté scientifique mondiale a beau être mobilisée pour percer les mystères du coronavirus, le Sars-Cov-2 n’a pas encore révélé tous ses secrets à l’heure actuelle. Entre autres questions qui restent sans réponse, celle-ci : le Covid-19 peut-il être transmis sexuellement ? On sait que le virus se transmet par des gouttelettes, autrement dit les secrétions projetées par la personne atteinte. Des traces du virus ont déjà été détectées dans la salive, mais aussi dans l’urine et les selles, et, ce qui est nouveau, dans du sperme.

Une équipe de chercheurs chinois a en effet constaté que le sperme de plusieurs personnes ayant contracté le Covid-19 était positif au virus, y compris chez des patients en rémission, selon une étude publiée jeudi 7 mai par la revue scientifique américaine Journal of American Medical Association.