Covid: Vers les 1000 cas dans 10 jours Le Pr Marie Louise Fortes, responsable du centre de traitement de l’hôpital Dala Jamm fait une prédiction sombre de l’évolution du coronavirus au Sénégal. « Entre le 23 et le 28 avril, le nombre de cas est passé de 500 à 800 cas. Donc pour les prévisions, nous devons nous attendre à avoir 1000 nouveaux cas dans les 10 jours », a prédit l’infectiologue, dans des propos rapportés par L’AS. Pis, annonce-t-elle, le Sénégal s’achemine vers la saturation. Partager Facebook

