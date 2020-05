Covid19: Aliou Sall et sa femme infectés

Aliou Sall, le frère du Président Macky Sall a été testé positif au Covid-19, ce mardi.

C’est l’intéressé lui-même qui donne l’information.

Il dit être actuellement à l’hôpital Dalal Diam et sollicite des prières.

Sa femme Aissata Sall a été aussi contaminée à la Covid-19.

En principe c’est le chauffeur de son epouse Aissata Sall, qui a chopé le virus Corona, ensuite le transmette à Mme Aissata Sall épouse du maire de la ville de Guédiawaye Alioune Sall.

Et enfin lorsque le maire a découvert que son épouse est testée positive au virus Corona, on a fait le test pour lui et il est revenu positif aujourd’hui.