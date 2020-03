Covid19 : L’Acis débourse 27 millions

L’Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis) a apporté sa contribution dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Khadim Sylla, président de l’Acis, Abdourahmane Sylla, secrétaire général accompagnés de quelques-uns de leurs collaborateurs ont remis un chèque de 22 millions en plus d’un lot de produits d’une valeur de plus de 5 millions. À l’issue de la cérémonie de remise de chèque, le Sg de cette association a légitimé la volonté de ses collègues. Selon lui, l’Acis, a décidé de participer à l’élan de solidarité lancé depuis le début de cette épidémie.

Le don a été reçu par le Dr Waly Diouf, Directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action Sociale Abdoulaye Diouf Sarr. Dr Diouf, porteur du message du ministre Diouf Sarr, a décerné un satisfecit aux commerçants et industriels du Sénégal. Il a loué l’engagement patriotique et le soutien honorable dans cette lutte contre la propagation du coronavirus qui secoue le monde. Il a félicité ces jeunes et les a encouragés dans ce qu’ils font. A la fin de la rencontre, des prières ont été formulées pour la fin de l’épidémie de Coronavirus mais aussi pour un Sénégal de paix et de stabilité.