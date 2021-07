Covid19 : Le ministre de la Justice testé positif après sa vaccination

Peut-on avoir un test PCR positif après avoir été vacciné contre le Covid-19 ? On peut être testé positif après avoir été vacciné contre le Covid-19 car on peut avoir été contaminé juste avant ou juste après l’injection du vaccin, avant donc l’apparition des symptômes.

C’est ce qui semble arrivé au garde des Sceaux, ministre de la Justice qui a été touché par la Covid19. Selon ActuSen c’est par un communiqué que Me Malick Sall informe qu’il a été testé positif, malgré sa vaccination.

« Conformément au protocole, il s’est immédiatement mis en quarantaine et les audiences fixées sont suspendues », renseigne le communiqué qui précise que l’état du ministre est stable informe notre source.

Le cas de personnes obtenant un résultat positif à un test PCR quelques jours après avoir été vaccinées contre la Covid-19 a fait le tour des réseaux sociaux. Rares, ces derniers trouvent une explication très simple.

Être vacciné puis être testé positif à la Covid-19 via un test RT-PCR quelques jours plus tard, est-ce possible ? Oui, comme l’attestent des cas très rares recensés ces dernières semaines. Certains y voient une preuve que les vaccins disponibles ne sont pas efficaces, mais la réalité est tout autre, comme l’explique l’Inserm dans sa rubrique « Canal Detox », grâce aux données issues des essais cliniques vaccinaux et aux connaissances acquises jusqu’ici. L’organisme indique que oui, on peut être infectée par le SARS-CoV-2 dans les jours qui suivent la vaccination, si l’on oublie de prendre en compte deux éléments : le délai d’incubation du virus et le temps nécessaire pour développer une protection.