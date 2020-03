COVID19: NIASSE INTERDIT A SES DÉPUTÉS DE QUITTER LE PAYS

Après le Palais, l’Assemblée nationale a pris des mesures importantes pour faire face à la propagation du Civid 19 . Au cours d’une réunion d’urgence convoquée hier à l’Hémicycle, Moustapha Niasse a interdit toutes les missions officielles en dehors du territoire national jusqu’à nouvel ordre. Il exhorte également tous les députés et le personnel de l’Assemble nationale à adopter un changement de comportement dans l’Institution parlementaire. Parmi les mesures édictées: le lavage systématique des mains, éviter les poignées de mains, les accolades et les contacts, restreindre la circulation des personnels entre les étages, suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les visites effectuées par les écoles, les audiences, les visites privées, les rassemblements et les réunions non indispensables.