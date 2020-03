Covid19: Sadio offre 30 millions à Diouf Sarr

Sadio Mané met la main à la poche pour sa contribution à la lutte contre le Coronavirus. Selon Record, l’attaquant Sénégalais des Reds, a offert 30 millions au Comité national de lutte contre le coronavirus pour aider à financer les efforts visant à contenir le virus COVID-19.

A noter que Sadio Mané n’en est pas à son premier geste de philanthropie. L’international sénégalais Sadio Mané, l’enfant de Bombali a déboursé une enveloppe de 152 millions de francs CFA (270.000 euros) pour offrir un lycée aux populations de son village natal.

L’établissement sera en plus est doté d’un complexe sportif et d’une bibliothèque. par les 2.000 habitants de Bombali, un village de la région de Sédhiou où, plus de 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Mais ce n’est pas tout. L’international sénégalais de Liverpool, finaliste de la ligue des champions 2018, avait annoncé qu’il allait financer la construction d’un hôpital à Bombali. Les travaux ont déjà démarré.