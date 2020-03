Covis-19 : Le destin du Sénégal entre les mains de Macky

Les fatalistes auraient crié au scandale ou préféreraient le mot Destinée. Soit, mais l’heure est très grave. L’heure est mortelle. Elle appelle à de véritables mesures pour éviter l’extinction d’un peuple.

Va-t-on vers un clash sanitaire ? Tout l’indique, au rythme alarmant de propagation du virus. En moins d’un mois, le Sénégal a enregistré un taux d’infection qui égalise, en termes de ratio, un pays comme la France ou l’Espagne. Plus de 48% en termes de progression. Au 04 mars, on dénombrait un seul cas importé. Et où en sommes-nous aujourd’hui ? Plus de 142 cas. Malgré les mesures tardives de communication et d’information, ajoutés à cela les mauvais formats conceptuels de prévention arrêtés par l’Etat du Sénégal, le virus semble narguer le peuple.

L’Italie, avait affiché la même posture en janvier

Pour se retrouver aujourd’hui au bord de l’extinction de toute une nation. 1000 morts en un jour. C’est dire. Et la saignée continue de plus belle. Le virus a réussi à mettre à genoux le meilleur système sanitaire européen. Au Sénégal, comme si l’exemple italien ne suffisait pas, on continue à exceller dans la demi-mesure. Ni le couvre-feu, encore moins l’Etat d’urgence, ne sont des remèdes efficaces contre le Covid-19. Il faut de Fortes mesures.

La responsabilité historique du Président Sall engagée

De simples spots publicitaires indiquant la prévention par le lavage au savon fait rire le virus. L’alerte du Pr Seydi fait trembler. La régulation des transports par la limitation des passagers et l’interdiction du mouvement interrégional en est de même. Le Chef de l’Etat, gardien de la Constitution, chef Suprême des armées, celui que les Sénégalais ont choisi parmi tant d’autres autant valeureux que lui, doit prendre ses responsabilités historiques. La situation, telle qu’elle se présente actuellement, doit pousser à pousser le bouchon plus loin et fermement. Il faut passer au CONFINEMENT. Point barre. Le Président Sall a le soutien de tout un peuple et structurellement, tous les segments confondus, sont sur la ligne de front, lui apportant leur soutien. Sans réserve. Alors, c’est le moment idéal pour prendre cette seule mesure salutaire, quitte à ponctionner sur les salaires, distribuer des vivres ou passer par la rationalisation de tout. Le temps de vaincre cet ennemi mortel. Encore qu’avec 1000 milliards de fonds prévus, tout est possible pour passer au confinement. L’heure est grave. Elle est mortelle. Devant un adversaire qui frappe selon les mouvements, il faut fixer les populations. Le Sénégal est à l’écoute et sa survie est suspendue au courage du Président de la République.

Pape Amadou Gaye