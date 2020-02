CPI: Gbagbo et Blé Goudé rejugés le février

La Chambre d’appel de la Cour pénale internationale (CPI) tient ce jeudi, 6 février 2020 une audience afin d’entendre des observations sur la requête soumise le 7 octobre 2019 par laquelle Laurent Gbagbo demandait à la Chambre d’appel de réexaminer son arrêt du 1er février 2019, qui imposait des conditions à sa mise en liberté ainsi que celle de son co-accusé Charles Blé Goudé, après leur acquittement.

L’Accusation, les équipes de Défense de M. Gbagbo et M. Blé Goudé, ainsi que le Bureau du conseil public pour les victimes et les représentants de la République de Côte d’Ivoire ont été invités à présenter leurs observations devant la Chambre d’appel, composée du juge Chile Eboe-Osuji, juge président, du juge Howard Morrison, du juge Piotr Hofmański, de la juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza et de la juge Solomy Balungi Bossa. M. Gbagbo et M. Blé Goudé ont le droit d’être présents à l’audience ou d’être représentés par leurs Conseils.

Cet appel est distinct de l’appel du Procureur contre l’acquittement prononcé par la Chambre de première instance le 15 janvier 2019.