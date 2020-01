Crash d’un avion en Irak : 176 morts

Selon les premiers éléments, le Boeing 737 aurait pris feu peu de temps après son décollage depuis l’aéroport de Téhéran. La thèse d’un attentat est « pour l’instant exclue ».

Cent soixante-seize personnes ont péri dans le crash d’un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines mercredi matin, après avoir décollé de Téhéran (Iran) en direction de Kiev (Ukraine), selon le Croissant-Rouge iranien.

« De toute évidence, il est impossible que des passagers du vol PS-752 Téhéran-Kiev soient en vie », a déclaré à l’agence semi-officielle Isna le chef du Croissant-Rouge iranien, précisant que 176 personnes dont neuf membres d’équipage étaient montés dans l’appareil avant son départ. A bord, 82 passagers étaient Iraniens, 63 Canadiens, 10 Suédois mais aussi onze Ukrainiens dont les neuf membres d’équipage, trois Allemands et trois Britanniques.

Une information ensuite confirmée par la diplomatie ukrainienne, qui a expliqué qu’il n’y avait aucun survivant. « Tous les passagers et l’équipage sont morts », a ainsi annoncé le président Volodymyr Zelensky.

« L’avion était en feu, mais nous avons envoyé des équipes de secours », a affirmé Pirhossein Koulivand, chef des services d’urgence iraniens. Des dizaines d’ambulances ont été dépêchées sur place.

Les causes du crash indéterminées

Selon les premiers éléments, l’avion aurait décollé en matinée, mercredi, puis aurait cessé de transmettre toute donnée de vol immédiatement après son décollage, selon le site Internet spécialisé FlightRadar24.

Il s’est écrasé sur le territoire de la ville de Chahriar à l’ouest de Téhéran. Selon une autre vidéo qui circule sur Twitter, on voit un appareil en feu avec une explosion au lointain.

Les causes de ce crash sont pour le moment indéterminées. « Je demande vraiment à tout le monde de s’abstenir de toute spéculation et versions non vérifiées sur la catastrophe », a d’ailleurs sur Facebook Volodymyr Zelensky. Plus tôt dans la matinée, l’ambassade ukrainienne en Iran a mis en cause « une panne d’un moteur de l’appareil due à des raisons techniques ». « La thèse d’un attentat terroriste est pour le moment exclue », a précisé l’ambassade.

Cet accident est survenu quelques heures après l’attaque de missiles balistiques de l’Iran contre deux bases militaires en Irak, où se trouvaient des soldats américains et d’autres États alliés. Ces tirs constituent une réplique à l’assassinat du général responsable des Gardiens de la révolution, Qassem Soleimani, par les États-Unis.