Crise à l’Apr des Parcelles : Al Hadji Ly interpelle Macky

Mamadou Al Hadji Ly, responsable politique APR, et par ailleurs Coordonnateur CCR communale des Parcelles Assainies a réagi à la supposée exclusion de Amadou Ba de l’APR. Une destitution qu’a vite démentie la coordination des Parcelles Assainies. Le cadre de l’Apr interpelle Macky Sall, l’apériste en chef pour mettre fin à ce « magma d’ébullitions » qui secoue l’Apr. Voici l’intégralité de son communiqué

Suite à la résolution de l’Ag de la coordination APR des parcelles Assainies, parue dans les réseaux sociaux, ce dimanche 01 mars 2020 et à laquelle je n’ai pas assisté, je tenais à apporter ma réaction sous une double casquette. En tant que responsable politique APR des Parcelles assainies, mais aussi en tant que coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (CCR) de ladite commune. Je voulais d’abord dire que cette résolution est prise dans un contexte très chargé où notre parti APR est traversé par des ondes de chocs sismiques, sous un magma d’ébullitions, qui ne présagent pas des lendemains sereins si rien n’est fait pour stopper ce mouvement autodestructeur. Je le dis, en assumant personnellement ma position en tant que responsable politique, membre fondateur de ce parti qu’on a vu naître, grandir et dont nous avons l’obligation morale de protéger et de pérenniser. Sans être dans le secret des dieux pour comprendre les soubassements d’une telle décision subite et extrêmement surprenante, je pense que le moment est venu pour le Président du parti de se prononcer pour éclairer notre lanterne sur les derniers agissements de notre camarade, le Ministre d’Etat Mbaye Ndiaye et non moins directeur des structures de l’APR. Je rappelle que depuis 2016, la coalition de la Majorité présidentielle a remporté toutes échéances électorales (référendum, législatives et présidentielles) dans la commune des Parcelles Assainies, avec des scores honorables, en nette progression. Cet acquis ne peut être consolidé et renforcé que par des dynamiques unitaires et non des actions fractionnistes. En effet, la destitution du Ministre Amadou BA de la coordination des Parcelles Assainies et la proposition de son exclusion de l’APR, ne feront qu’ajouter des couches supplémentaires à une situation déjà difficile et confuse. Compte tenu de toutes ces raisons, je lance solennellement un appel au Président de l’APR pour mobiliser tous les moyens à sa disposition afin de ramener la sérénité, le calme et la raison au sein de notre parti. Ma conviction est que l’APR doit demeurer une formation politique forte en tant que locomotive d’une majorité présidentielle élargie pour mieux prendre en charge les enjeux et défis qui se posent, à savoir accompagner le Président de la République dans la mise en œuvre de son ambitieux programme, le 535, « Liggeyeul Euleuk » et engager, dans une synergie d’ensemble, les futures batailles électorales.

Fait à Dakar Mamadou Al Hadji LY Responsable politique APR, Coordonnateur CCR communale des Parcelles Assaines