Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
procureur

Crise universitaire : Le procureur face à la presse ce mardi

17 février 2026 Société


Le procureur de la République fera face à la presse ce mardi après midi au Palais de la Justice de Dakar pour éclairer, entre autres, sur la crise universitaire qui prend des proportions sérieuses, suite au décès de l’étudiant en médecine Abdoulaye Ba, et vers l’instruction annoncée des responsables d’étudiants, Demba Ka, Waly Faye et Bathie Fall, arrêtés à la suite des échauffourées. En effet, selon L’Obs, le procureur de la République est aujourd’hui attendu pour apporter des éclaircissements sur les nombreuses interrogations qui préoccupent les Sénégalais.

Tags

Vérifier aussi

thumb 1260x800 6992e398733db UHoIRak0UZ

Manifestations à l’UCAD : un étudiant de la FASEG arrêté

Dans le cadre de l’enquête sur les manifestations de l’UCAD, la Sûreté urbaine (SU) a …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved