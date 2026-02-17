Crise universitaire : Le procureur face à la presse ce mardi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le procureur de la République fera face à la presse ce mardi après midi au Palais de la Justice de Dakar pour éclairer, entre autres, sur la crise universitaire qui prend des proportions sérieuses, suite au décès de l’étudiant en médecine Abdoulaye Ba, et vers l’instruction annoncée des responsables d’étudiants, Demba Ka, Waly Faye et Bathie Fall, arrêtés à la suite des échauffourées. En effet, selon L’Obs, le procureur de la République est aujourd’hui attendu pour apporter des éclaircissements sur les nombreuses interrogations qui préoccupent les Sénégalais.