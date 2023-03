Culture : Dakar abrite le festival « African’Zuri 

La capitale sénégalaise va abriter du 9 au 27 mai la troisième édition du festival »African’Zuri », avec comme parrain le leader du Super étoile Youssou Ndour. En prélude à ce rendez-vous culturel, les organisateurs ont fait face à la presse. Selon l’initiative, Sonia Kabanda, après l’Ethiopie en 2021 et la République démocratique du Congo en 2022, Dakar, capitale de la culture, va réunir 6 régions d’Afrique et de la diaspora pour vibrer au rythme de la musique, des danses modernes et traditionnelles, de la mode et de la gastronomie.

« Des réflexions et partage d’idées sont également prévues à travers une série de conférences », fait elle savoir. Et de poursuivre‘’60% des artistes attendus à ce festival seront de jeunes Sénégalais’’. De son avis, ce festival à pour but de bâtir des ponts entre les différentes régions du continent africain à travers des échanges culturels. Par ce festival, les organisateurs veulent déconstruire les stéréotypes véhiculés sur le continent et offrir au reste du monde ce que l’Afrique a de meilleur à travers une célébration culturelle riche et diversifiée étalée sur 4 week-end.

« Chaque semaine, deux régions du continent seront mises à l’honneur et la diaspora ne sera pas en reste non plus », dit-elle. Ainsi pendant un mois, Dakar va vibrer au rythme de spectacle de musique, danses modernes et traditionnelles d’Afrique de la mode et de la gastronomie.

Les organisations font noter que ce festival fera également une part belle aux arts plastiques et aux discussions autour des enjeux de l’heure sur la jeunesse, l’entreprenariat, les industries culturelles et l’investissement en Afrique.