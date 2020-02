Dahra Djoloff : Le Ministre de l’Elevage débloque 16 millions pour équiper les ouvriers

310 tenues de travail, 310 kits de sécurité, 30 caisses à outils, 10 petits modèles, 5 valises diagnostiques, 20 kits : c’est le lot d’équipements que le Ministre de l’Elevage, Samba Ndiobène Ka, a offert aux ouvriers de la ville de Dahra.

Cet important lot d’équipements est d’une valeur de 16 millions de nos francs. La cérémonie de réception du matériel a eu lieu ce vendredi au centre socio-culturel de Dahra, en présence du représentant du maire de Dahra, Mass Thiane, de l’ensemble des militants et sympathisants du patron de l’Elevage, et de notables de la localité. Selon Mass Thiane, ce geste de haute portée sociale de Samba Ndiobène Ka est à saluer car il participe au développement de Dahra. A rappeler que ce sont des mécaniciens, des tailleurs, des coiffeurs, des menuisiers qui sont les bénéficiaires. Selon Ameth Dème, un coiffeur, ce geste contribue à la lutte contre le chômage des jeunes du milieu et encourage l’union dans le monde ouvrier à Dahra.

Quant au donateur, Samba Ndiobène Ka, il dira qu’il ne fait que suivre les pas de son mentor, en l’occurrence le Président de la République Macky Sall, pour qui il faut penser à développer son terroir à chaque fois que c’est possible. Ainsi, le Ministre de l’Elevage minimise son geste, vu le bon comportement et l’attache que la population de Dahra a toujours eu à son endroit. Ce dernier de dire que cet appui ne tient pas compte l’appartenance à un parti politique, mais est pour tous les ouvriers, peu importe le parti où ils militent. D’autres corps de métiers, à savoir les femmes coiffeuses, les soudeurs métalliques, entre autres, auront prochainement leur part.

Une doléance soulevée, c’est un site à Dahra pour construire un centre de formation pour les corps de métiers. Une préoccupation qui n’a duré que le temps d’une rose car le secrétaire municipal, Mass Thiane, a déclaré que ce terrain est acquis, au grand bonheur des ouvriers présents à la cérémonie.

La réhabilitation du Centre de recherches zootechniques (CRZ) de Dahra a aussi été soulevée ainsi que le retour de l’organisation des courses hippiques, la modernisation du foirail. Samba Ndiobène Ka a promis de régler toutes ces préoccupations.

En marge de la rencontre, une bonne nouvelle a été partagée avec les populations. Il s’agit de la réhabilitation du tronçon Dahra-Warack, dont l’argent de la première trance est disponible.

Samba Khary Ndiaye Linguère