Dakar 14e ville la plus chère en Afrique, 75e au monde

Une étude du cabinet américain Mercer a dévoilé le classement des pays où la vie est la plus chère pour les expatriés, en 2020. Dans le monde, c’est la ville d’Hong-Kong est encore arrivée à la première place. En Afrique, c’est la capitale des Seychelles, Victoria, qui est la ville la plus chère pour les expatriés. Au monde, Victoria est à la 14e place.

Sur ce classement, Dakar est classé dans le « ventre mou ». En effet, la capitale sénégalaise se trouve à la 14e place en Afrique et à la 75e place au monde. Sur ce classement du cabinet Mercer, il y est considéré que vivre à Dakar est plus expansif pour les expatriés que de vivre à Berlin (82e au classement mondial), ou à Barcelone (102e au classement mondial), et même Madrid (87e au classement mondial).