Dakar : le couple présidentiel engagé pour l’autonomisation des femmes africaines

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Le Président sénégalais, Diomaye Faye, a pris part ce mercredi à la rencontre des Premières Dames d’Afrique qu’accueillait à Dakar son épouse Marie Khone Faye. Cette rencontre s’inscrit dans la campagne continentale de l’Organisation des Premières Dames d’Afrique pour le Développement (OPDAD) : « Renforcer la résilience des femmes et des filles face aux changements climatiques et aux conflits ».

En ouvrant la rencontre, la Première Dame a présenté les actions qu’elle conduit au Sénégal pour l’éducation et la protection des filles et pour l’autonomisation économique des femmes, de Diourbel à Ziguinchor, de Kolda à Ndiaganiao. Elle a appelé ses consœurs à faire de cette campagne «un mouvement continental capable de produire des résultats concrets» dans chacun de leurs pays.

Le Chef de l’État a salué, pour sa part, le « leadership des Premières Dames sur les questions qui touchent le plus durement les femmes et les jeunes filles », de l’éducation à la santé, de l’autonomie économique à la protection contre les violences. Leur engagement a récemment conduit les Nations unies à proclamer le 27 novembre « Journée internationale pour l’élimination du mariage des enfants, précoce et forcé », donnant à ces combats une audience qui dépasse désormais le continent.

Cette conviction, a rappelé Diomaye Faye, est au cœur de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 », qui fait de « l’équité et de l’égalité de genre des leviers» du développement du pays.