D’anciens chefs d’état-major prennent position contre Donald Trump

Alors que le président américain veut recourir à l’armée face aux manifestations contre les violences policières, plusieurs figures militaires s’attaquent avec une virulence inédite à sa pratique du pouvoir.

Donald Trump avait souhaité se présenter en « président de la loi et de l’ordre » en suggérant le recours à l’armée face aux protestations contre les violences policières déclenchées par la mort de George Floyd à Minneapolis (Minnesota), le 25 mai. Ce calcul a montré ses limites, mercredi 3 juin. Son ancien secrétaire à la défense, James Mattis, s’est attaqué avec une virulence inédite à sa pratique du pouvoir. Le même jour, l’actuel titulaire du poste, Mark Esper, a pris spectaculairement ses distances avec la menace agitée par le président des Etats-Unis de recourir aux soldats pour ramener le calme dans les rues américaines après les troubles survenus en marge de cortèges.

Alors que Donald Trump s’était appuyé sur une loi anti-insurrection de 1807, Mark Esper a indiqué, dans une déclaration lue au Pentagone, qu’une telle disposition devrait être invoquée aux Etats-Unis « uniquement dans les situations les plus urgentes et les plus désastreuses ». « Nous ne sommes pas dans une de ces situations actuellement », a-t-il ajouté.

Le secrétaire à la défense ne s’en est pas tenu à ce geste de défiance. Il a ajouté n’avoir pas été informé qu’il allait participer, lundi 1er juin, à une séance de photos devant une église visée la nuit précédente par des dommages mineurs. Le département de la justice avait alors fait évacuer sans ménagement des manifestants rassemblés pacifiquement face à la Maison Blanche. Cette intervention avait permis à Donald Trump de traverser la place et la rue qui le séparaient de l’église Saint John, pour poser devant les caméras en brandissant une Bible, en compagnie de membres de son cabinet, dont Mark Esper.