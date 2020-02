Dangote jugé le 5 mars prochain

L’affaire opposant les héritiers de feu Kader Mbacké et Aliko Dangote, évoquée à la barre du tribunal correctionnel, hier, a été renvoyée jusqu’au 5 mars prochain pour plaidoiries, selon « Libération ». Le milliardaire, propriétaire des cimenteries Dangote est poursuivi pour entrave aux droits d’associés, à participer aux assemblées générales, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, vol et escroquerie. Outre la condamnation de Dangote, les héritiers de feu Kader Mbacké réclament une provision de 20 milliards de FCfa, pour avoir été privés de leurs droits sociaux de 2010 à 2017, ajoute la même source.