Date de la Korite 2022 : Le croissant lunaire n’a pas été aperçu au Sénégal.

À quelques heures de la fin du mois béni du ramadan, l’heure est, à présent, à l’observation du croissant lunaire mais selon les dernières, la lune n’a pas été aperçu.

De son côté, l’Association pour la promotion de l’Astronomie (Aspa) a annoncé qu’elle organisera, elle, sa séance d’observation publique le Dimanche 1er Mai à partir de 19h sur la corniche ouest, en face de la Bibliothèque Universitaire.

Dans son communiqué de presse, elle avait déclaré que ce samedi 30 avril, la conjonction se produisant à 20h29, soit 1h après le coucher du Soleil à 19h26, « la lune se couchera avant le soleil quasiment partout à travers le monde et ne sera pas observable dans ces conditions. »

Autrement Aïd el-Fitr se déroulera le lundi 2 mai 2022 en France. Après l’observation lunaire de la « nuit du doute » par la Grande Mosquée de Paris, la date officielle de la fête de la rupture du jeûne du ramadan a été annoncée, ce samedi 30 avril. Le croissant de Lune n’a pas été observable dans le ciel à l’oeil nu, ainsi le mois de ramadan va durer 30 jours et le nouveau mois ne commencera que le lundi 2 mai.

Contrairement à beaucoup de pays y compris l’Arabie Saoudite, certains pays vont fêter demain dimanche. En effet la communauté musulmane du Niger s’apprête à fêter, le dimanche 1er mai 2022, l’Aïd El fitr ou fête de ramadan après que le croissant lunaire ait été aperçu dans plusieurs localités du pays.

Selon un communiqué de l’association islamique du Niger diffusé sur les antennes de la télévision nationale, le croissant lunaire a été aperçu à Bandé et Magaria (Région de Zinder), à Mainé Soroa et Kabaléoa (région de Diffa), à Allanbaré et Tammou (région de Tillabéri).

Les fidèles musulmans du Niger vont, après un mois d’abstinence, de prières et d’invocations, fêter le ramadan qui intervient, cette année, dans un contexte caractérisé par l’insécurité due aux attaques terroristes de Boko haram et autres bandits armés, et une cherté de la vie induite par la guerre en Ukraine et la pandémie liée au COVID-19.