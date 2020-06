Davy Sende: « L’accord de paix de Khartoum était un rameau d’Olivier dans ce Centrafrique meurtri »

Davy SENDE est un universitaire, Enseignant en Droit et Science politique au Madiba Leadership Institute, l’école panafricaine du groupe-ISM.

De nationalité centrafricaine et vivant à Dakar où il enseigne depuis trois (03) ans, il revient avec nous sur la situation politique de son pays la RCA. En proie à une instabilité chronique avec près de 80% du territoire détenu par les groupes armés, la République centrafricaine avait signé avec ces derniers un accord de paix, dit de Khartoum, en Février 2019.

Le Président Faustin-Archange TOUADERA a-t-il des chances de gagner l’élection présidentielle à venir ?

Pour répondre à cette question, nous devons avant tout connaitre sa position, va-t-il se présenter ? Jusque-là, nous l’ignorons (Rires).

En vrai, M. TOUADERA détient l’appareil étatique qui aurait pu lui permettre d’avoir un réel contrôle sur tout le pays. Hélas, c’est sans compter avec les groupes armés. L’on peut noter qu’il fait certainement montre de stratégie face à l’élection présidentielle qui se pointe à l’horizon, en tendant la main aux groupes armés qui écument et font des ravages dans l’arrière-pays. Le Président TOUADERA a tout fait, et fait encore tout, pour ne pas courroucer ces chefs rebelles malgré leurs multiples dérives contre les populations civiles que réprouve l’accord de Khartoum. En conséquence, une communication presque parfaite est établie entre le gouvernement et les groupes armés les plus puissants. Cela peut être apprécié diversement. Quoiqu’il en soit, cela pourrait sous-entendre que lui seul aurait la possibilité d’aller dans ces zones pour battre campagne contrairement aux autres partis et hommes politiques d’opposition et même de la majorité qui ne cessent de honnir ces groupes armés, contre qui, ils exigent plus de fermeté.

Et, on l’a vu, M. Martin ZIGUELE, figure de l’opposition sous le Président BOZIZE, Président du Mouvement de Libération du Peuple Centrafricain (MLPC), député et aujourd’hui allié à TOUADERA tenant un discours de fermeté aux groupes armés a été séquestré quelques heures pendant une tournée organisée dans sa circonscription par un groupe armé (les 3R de Sidiki si j’ai bonne mémoire). Il ne sera relâché que quelques heures après négociations. Donc, cela pourrait augurer les différents scénarios qui pourraient marquer la prochaine campagne électorale. Et je crains que le Mali soit un exemple.

Cependant, il ne faut pas sous-estimer l’opposition non plus.

En parlant d’opposition, M. SENDE, pensez-vous que le retour du Président BOZIZE pourrait lui donner plus de force ou pensez-vous que BOZIZE pourrait s’allier aux groupes armés pour un coup de force comme l’en soupçonnent certaines personnalités proches du pouvoir aujourd’hui ?

Le retour du Président BOZIZE a favorisé la création d’une importante coalition de l’opposition dite COD 2020 (Coalition de l’opposition démocratique 2020) qui a pour principal but, selon ses initiateurs, les prochaines élections générales de Décembre 2020. L’on ne sait pas encore ce que cela va donner même si l’histoire politique du pays peut prédire une fin peu honorable.

Maintenant, dire que monsieur BOZIZE pourrait s’appuyer sur des groupes armés pour un coup de force relève, selon mon humble avis, de la peur et du procès d’intention tout simplement parce que, pour l’heure, les groupes armés qui écument la majeure partie du territoire sont ceux-là même qui l’avaient fait partir du pouvoir. Toutefois, il peut tout de même compter sur l’opposition si sa candidature est validée.

Est-ce que cette coalition va présenter un seul candidat à l’élection présidentielle ? C’est la grande question que tout le monde se pose.

Est-ce que l’Union africaine et la CEMAC sont en phase avec le Président TOUADERA ?

Entre l’Union africaine et le Gouvernement de TOUADERA, il y a une apparente diplomatie qui se déroule et tout porte à croire que tout se passe bien parce qu’en premier, c’est l’UA qui a officiellement dirigé les négociations lors de l’accord de paix de Khartoum signé en 2019, et à côté, quand les groupes armés montent en puissance et dérapent, c’est l’Union africaine qui entre en jeu pour jouer la médiation. Elle fait partie des garants et facilitateurs de cet accord.

La question se pose maintenant au niveau de la sous-région avec la CEMAC car il y a quelques raisons de tensions, il faut le préciser, avec la dernière tentative de coup d’Etat en Guinée Equatoriale avec le soupçon d’implication de Centrafricains et également avec la gestion militaire au niveau des frontières avec les pays voisins. N’oublions pas que les Présidents de ces derniers ont des affinités avec des personnalités importantes de l’opposition, et pas des moindres. Mais enfin, on ne gère pas les relations avec les autres pays par affinités, seuls les intérêts comptent.

Pourquoi il y a-t-il tant d’insécurité au Nord du pays ?

Ce qui aggrave la situation au Nord n’a rien à voir avec le pouvoir du Président TOUADERA même si on pourrait lui reprocher une certaine passivité parce que les tensions ethniques ont jalonné l’histoire, des dernières décennies, de cette région du pays. Or, les ethnies les plus présentes pour éviter de dire les plus fortes dans l’ex coalition, éclatée de nos jours, sont celles qui s’affrontent, je veux nommer les « Goulas » et les « Roungas ». Et ces tensions ethniques sont exacerbées par la forte présence due à la porosité des frontières de mercenaires étrangers souvent en quête de puissance financière, le sous-sol étant favorable à cela. La principale source d’insécurité est la lutte d’influence entre les différentes ethnies qui y vivent, je pense au Nord-Est.

Il faudra également rappeler que dans cette zone, l’Etat est quasiment absent. Et c’est le fond du problème : l’ostracisation du Nord qui a souvent légitimé certaines revendications rebelles.

Existe-t-il des problèmes entre les citoyens centrafricains et la MINUSCA ?

Il y a beaucoup de problèmes. La population accuse la MINUSCA d’être passive, donc, selon elle, la MINUSCA ne met pas efficacement en œuvre son mandat. Faille-t-il le rappeler ? il y a quelques années, mandat lui avait été donné autorisant l’usage de la force pour neutraliser les groupes armés qui s’en prendraient à la population civile. Exception faite de quelques villes du pays où évoluent de petites bandes armées, et à la demande des autorités locales ou des députés, ce mandat n’a jamais été utilisé.

En outre, l’on a reçu, de façon surprenante des vidéos via les réseaux sociaux dans lesquelles, casques bleus et membres de groupes armés festoyaient. Impossible de ne point spéculer. Donc, tous ces faits convoqués ne sont pas nature à laver la MINUSCA de tout soupçon.

Par conséquent, la MINUSCA semble faire plus dans le social que là où le peuple l’attend : la sécurité.

L’accord de Khartoum pourrait-il survivre à toutes ces tensions ?

L’accord de paix de Khartoum était un rameau d’Olivier dans ce Centrafrique meurtri. Là où la sagesse politique commandait une sensibilisation de masse pour une appropriation par toutes les parties prenantes, le pouvoir a tôt fait de jubiler croyant avoir dompté l’ennemi et oubliant que la fin d’un conflit armé ne se décrète pas, elle se construit dans les esprits avant de se matérialiser. Le Gouvernement aurait pu insister sur la sensibilisation par le biais de sketchs et de caravane mobile dans toute la République sur le bien fondé de cet accord pour apprivoiser le peuple qui ne cernait pas cet accord. Hélas, jusque-là, le peuple ne comprend toujours pas et cela ouvre la voie à toute interprétation politique.

Pour faire court, la survie de cet accord dépend fortement de l’issue de la prochaine élection présidentielle. S’il arrivait que le Président actuel soit réélu, il pourrait même change de ton. Wait and see. L’avenir nous dira.

Quid de la pandémie à coronavirus dans le pays ?

En Afrique centrale, la gestion de cette pandémie est apparemment chaotique. Celle-ci a, semble-t-il, dévoilé les limites des dirigeants en matière de clairvoyance et de responsabilité politiques. La crise de confiance est telle que les citoyens pensent que cette pandémie n’est qu’une arnaque. Ces dirigeants devront en tirer des leçons.

En Centrafrique, des efforts considérables sont abattus par le ministère de la santé et de la population. L’on note à ce jour, plus de mille (1.000) cas officiels et quatre (04) décès : un véritable miracle lorsque l’on sait l’état du système de santé du pays, victime de pillages à répétition et de la vétusté des appareils. Au fond, comme tous les pays africains, la RCA avait une longueur d’avance sur la pandémie. Hélas, l’on n’a pas su prendre les décisions qui s’imposaient à temps et le pays risque d’en pâtir.

Le manque de solidarité et de l’union sacrée autour de la République a plongé et plonge encore ce pays dans l’abîme.

Je pense que le Gouvernement pourrait bien remonter la pente en durcissant le ton face à l’indiscipline et à l’incivisme du Centrafricain.

Itv réalisée par Assane SAMB