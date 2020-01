DDD : Le syndicaliste limogé réintégré

La détermination des syndicalistes de la société de transport public Dakar Dem Dikk (DDD) a payé. Le Directeur général de la société, Me Moussa Diop qui avait radié le syndicaliste Diatta Fall, a fait machine arrière en le réintégrant dans la boite. Ce, à la suite d’une rencontre entre le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Omar Youm et des leaders des centrales syndicales. Pour autant, le mouvement d’humeur est loin de connaître son épilogue. Selon le quotidien L’As qui donne l’information, des responsables syndicaux annoncent la poursuite de leur plan d’actions.