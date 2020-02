De hauts responsables accusés de trahison: L’Apr amorce son autodestruction !  

Le parti politique au pouvoir, l’Alliance pour la République (Apr), au pouvoir, est dans une tourmente.

Un de ces jeunes cadres, Bara Ndiaye, Directeur de la Maison de la presse, n’a pas hésité à accuser deux hauts responsables, le Ministre des Affaires étrangères, Ahmadou Bâ, et la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, de nourrir un agenda personnel et de tisser des réseaux internes contre le Président Sall.

Bara en a dit donc plus que Mame Mbaye Niang. Ce dernier parlait d’un ‘’traître’’ tandis que lu, croit en connaitre plusieurs dont les deux qu’il a cités.

Rappelons que cette situation fait suite au limogeage de Moustapha Diakhaté, l’auteur d’un courant qui n’était plus en odeur de sainteté avec le Grand Manitou.

Or, au niveau du parti, personne ne peut ignorer les effets dévastateurs de tels propos qui vont semer le malaise, y compris au niveau étatique.

Si de tels propos peuvent être avancés par voie de presse, c’est que l’Apr en est arrivée à un stade de déperdition morale et politique tel que les uns se font un devoir de se dresser contre les autres.

Et ce n’est pas nouveau. Moustapha Cissé Lô a accusé ses camarades et autres responsables de l’Etat d’être dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent. Il n’a jamais aussi inquiété pour cela.

Aujourd’hui, les Sénégalais sont en train de se poser des questions sur la moralité des gens qui les dirigent. Les charges qu’ils assument sont-elles trop lourdes pour eux ? Respectent-ils les Sénégalais ? Sont-ils dignes de confiance ?

En effet, si vraiment Ahmadou Bâ et Mimi Touré sont ce qu’on les accuse d’être, comment peut-on les maintenir à ce niveau de responsabilité de l’Etat, c’est-à-dire à des postes stratégiques ?

A contrario, s’ils le sont pas, comment peut-on permettre à un cadre de les attaquer de cette façon par voie de presse ?

L’un dans l’autre, la Commission de discipline qui a exclu Moustapha Diakhaté a du pain sur la planche.

Ou Ahmadou Bâ et Mimi Touré doivent rendre des comptes parce qu’on a des preuves contre eux, ou Bara Ndiaye doit être rappelé à l’ordre.

En tout état de cause, cette guéguerre à l’Apr est en train de donner aux Sénégalais l’image d’un parti aux abois avec, à son niveau, des gens pire que des adversaires.

On a rarement vu, dans l’histoire de ce pays, un parti au pouvoir se déchirer de la sorte alors que le secrétaire général est encore aux commandes.

Ce qui est clair, c’est que le parti est en train de s’autodétruire. Après avoir conquis le pouvoir après seulement quelques années d’existence, il semble avoir atteint sa vitesse de croisière et amorcé un virage de retour et, pis, une forme d’autodestruction à l’image de ces fusées qui explosent au vol après avoir effectué une montée en puissance.

‘’Macky rek et personne d’autre’’, écrit Bara Ndiaye dans sa contribution. Eh bien, cela signifie que Macky sera éternel aux commandes du parti et restera sans doute aux affaires.

Les Sénégalais avaient connu le cas du Pds où on disait que Wade était la seule constante. Ici, à l’Apr, Macky est la seule alternative. Il n’y a n’en pas d’autres.

Mais ceux qui avancent ces propos ignorent peut-être qu’ils sont en train de dire que le parti ne va pas survivre à Macky. Or, ce dernier n’est éternel ni physiquement ni politiquement.

Alors, l’Apr est en train de nous annoncer sa fin prochaine. Justement lorsque Macky aura quitté le pouvoir. Car, à partir de ce moment-là, la rébellion se généralisera exactement cela est arrivé à Abdoulaye Wade.

Les mêmes causes produisant les mêmes résultats.

Assane Samb