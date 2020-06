Débat historique à l’ONU sur les pratiques de la police

L’ONU poursuit jeudi son débat historique sur un projet de résolution condamnant les pratiques raciales discriminatoires et violentes de la police aux Etats-Unis et dans le reste du monde, après le vibrant appel à l’aide lancé par le frère de George Floyd.

Ce débat au sein du Conseil des droits de l’Homme, instance onusienne basée à Genève et dont Washington s’est retiré en 2018, intervient au lendemain de l’inculpation pour « meurtre » d’un policier blanc ayant abattu un jeune Afro-américain à Atlanta. Ce nouveau drame a ravivé les appels à réformer les forces de l’ordre aux Etats-Unis, extrêmement pressants depuis le calvaire de Floyd, un quadragénaire noir, mort asphyxié lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis.

Projet de résolution du groupe africain

Le projet de résolution du groupe africain condamne « les pratiques raciales discriminatoires et violentes des forces de l’ordre contre les Africains et les personnes d’origine africaine et le racisme endémique structurel du système pénal, aux Etats-Unis et dans d’autres parties du monde ». Dans sa version initiale, le texte réclamait l’établissement d’une commission d’enquête internationale indépendante, une structure de haut niveau généralement réservée aux grandes crises comme le conflit syrien.

“Racisme systémique” et “mauvais traitements”

Une nouvelle mouture du texte se contente de demander à la Haut-Commissaire aux droits de l’Homme Michelle Bachelet « d’établir les faits et les circonstances relatives au racisme systémique, aux violations présumées du droit international en matière de droits de l’Homme et les mauvais traitements contre les Africains et les personnes d’origine africaine ».

Le vote devrait avoir lieu jeudi ou vendredi, selon une source de l’ONU.

