Décès Badara Mamaya Sène: L’hommage de la Caf et de la Fifa

Les hommages continuent suite au décès de Badara Mamaya Sène, ancien maire de Rufisque. Après la CAF, la FIFA s’incline devant la mémoire de l’ex président de la Commission d’arbitrage de la Caf.

Via une lettre transmise à la Fédération Sénégalaise de Football, l’instance dirigeante du football mondial a rendu un vibrant hommage à Badara Mamaya Sène.

Pour rappel, Badara Mamaya Sène a arbitré la finale de la Can 1992 organisée au Sénégal et qui avait opposé le Ghana à la Côte d’Ivoire. Un match qui a vu le succès des Éléphants sur les Black Stars. Après une séance de tirs au but légendaire 11-10.