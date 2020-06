Le président Mbagnick Diop rend hommage à son ami et frère, le marabout et porte parole de la famille Sy, Pape Malick Sy, arraché à notre affection ce Jeudi 25 Juin.

Priez pour le repos de son âme et que la terre de Tivaouane lui soit légère.

Fatiha et 11 Likhlass .

Adieu mon ami et frère.

Mbagnick Diop