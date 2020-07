DÉCLARATION DE PATRIMOINE : LA POSITION D’ABC

Le Président Macky Sall a fixé à ses ministres un ultimatum pour faire leurs déclarations de patrimoine. Le Médiateur de la République applaudit et demande aux concernés, pour les questions de transparence, de se plier à cette exigence de la loi. « Au-delà de l’obligation de transparence des ministres qui gèrent nos deniers, (…) nous voulons savoir ce qu’ils pèsent à l’entrée et ce qu’ils pèsent au sortir de leurs missions. Ceux qui ne le font pas, la loi donne des orientations, mais malheureusement l’Ofnac qui les reçoit n’a pas la capacité de sanctionner», a déclaré Alioune Badara Cissé. Il s’exprimait en marge d’une journée de don de sang organisée en cette période de pandémie de coronavirus. Le Médiateur, d’ajouter : « J’ai écrasé une goutte de sueur non pas parce que je n’en suis pas assujetti à la déclaration de fortune et que je ne m’y suis pas conformé. Je suis très à l’aise. Le Médiateur de la république n’est pas assujetti à la déclaration de patrimoine. Je ne suis pas dans le cadre la loi qui l’organise et qui la structure et la rend obligatoire. Vous pouvez juger de mon niveau de paupérisation pour avoir une condescendance à mon endroit. »