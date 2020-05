COVID-19 : Déclaré guéri, il rechute et meurt

L’une des deux victimes décédées du covid-19, dans le bilan de ce vendredi 15 mai, avait été déclarée guérie. Il s’agit d’un homme âgé de 60 ans. Cordonnier de profession, il était domicilié à Pire (région de Thiès).

Testé positif une première fois à Dakar, il a été pris en charge dans un des centres de soins de la capitale. Après deux (02) semaines de traitement, il sera testé négatif au covid-19 à deux reprises dans un intervalle de 48 heures. Il est par la suite déclaré guéri et est retourné à Pire, mais les symptômes de la maladies sont réapparus plus tard. « Il se tordait de douleur et avait du mal à respirer » a-t-on appris.

De nouveau admis dans un centre de santé, son évacuation de Tivaouane à l’hôpital Principal de Dakar ne suffira pas à le sauver, il a malheureusement succombé à la maladie ce vendredi 15 mai à 6 heures 50 minutes. Il s’agit du premier décès lié au covid-19 dû à une rechute, après qu’un patient ait été déclaré guéri.