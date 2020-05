Déconfinement: Dr Thior revient à la charge

Dr Pape Moussa Thior, ancien coordonnateur du PNLP a réagi à l’assouplissement de l’état d’urgence annoncé hier lundi par le chef de l’Etat. Et, c’est pour approuver la décision prise par le président de la république à qui il adresse ses félicitations. « En tout cas, on n’a vu un véritable chef de guerre, un leader qui a pris des décisions majeures et je félicite le Président. C’est ce qu’on attend d’un chef », a-t-il déclaré, dans un entretien avec L’OBS.

Docteur Thior s’en prend subtilement au Comité de gestion de la pandémie. « Ce qu’on faisait jusqu’à présent, c’est une théâtralisation de la communication (…) On ne peut pas continuer tous les jours à venir lire un communiqué qui ne sert à rien. » ll propose des pistes de solution. « Il faut peut-être penser à faire des bulletins hebdomadaires ou mensuels et partager certaines informations sur le site du ministère de la santé. Pour Thior, les gens ne peuvent pas continuer à travailler si on les mobilise tous les jours à 10 heures devant les informations sur le coronavirus. « Il ne faut pas avoir peur que les cas augmentent. On ne pas continuer à faire comme on faisait avant après ce discours du chef de l’Etat. »