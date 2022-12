Découverte d’un réseau de trafic : Les Passeports délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre annulés

Le ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) a annoncé avoir découvert « un réseau de trafic de Passeports de Service, sur la base de fausses qualités ». Le département ministériel d’Aïssata Tall Sall informe d’une enquête diligentée par ses services et le réseau démantelé avec l’arrestation des principaux mis en cause. Le traitement judiciaire de l’affaire suit son cours.

« Compte tenu de cette situation, décision a été prise d’annuler tous les Passeports de Service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022 », renseigne le communiqué du ministère des Affaires étrangères. En conséquence, il est demandé à tous les ayants droit dont la qualité est établie, de se rapprocher du MAESE pour se faire établir de nouveaux passeports de service.

Pour rappel, en décembre 2021, l’enquête menée sur le trafic de passeports diplomatiques et de service avait éclaboussé deux (2) députés de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY). Dans ce même dossier, deux (2) agents du ministère des Affaires étrangères et une autre personne détentrice d’un passeport diplomatique avaient été cueillis par la Division des investigations criminelles (DIC), avant d’être placés en garde à vue et déférés au parquet.

Lors de leur audition, ils avaient balancé des noms de quelques détenteurs de passeports diplomatiques. L. S, un des premiers arrêtés sur la liste balancée par les agents du ministère des Affaires étrangères, avait confié qu’il a acheté son passeport auprès d’une autorité nommée A. K. Mieux, il avait également cité d’autres noms détenteurs de passeports dont A. K, qui est en fuite depuis lors, et activement recherché.

Mamadou SALL