Défection à D-média : Massamba Mbaye démissionne

Le directeur général de D-Media, Massamba Mbaye, s’en va. « J’ai démissionné pour des raisons personnelles. Je ne veux pas créer du bruit autour de cette décision. Je pense que le Groupe est plus important que ma propre personne. Pour l’heure, je ne peux pas non plus me prononcer sur ma destination future », indique Massamba Mbaye, joint par « Seneweb ».