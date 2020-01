Manif’ pour le départ de Barrow: 3 morts

Les militants qui militent pour le départ du président Adama Barrow regroupés au sein du mouvement “Operation 3 years Jotna“ étaient dans la rue. Mais, la marche a tourné aux affrontements dans les rues de la capitale et ses environs. On dénombre trois morts, plusieurs blessés et des d’arrestations.

Selon la Croix-Rouge, 28 personnes ont été transportées dans cet hôpital, situé non loin du lieu de la manifestation, qui avait rassemblé plusieurs centaines de personnes en début d’après-midi.

Les blessés ont été placés en observation et sont traités en raison des gaz qu’ils ont inhalés, a expliqué M. Manneh.

Selon le syndicat des journalistes gambiens, deux radios viennent d’être fermées et quatre journalistes sont placés en garde à vue.

Les rues sont restées désertes et les commerces fermés, ce dimanche, 26 décembre. Plusieurs journalistes ont été agressés par des partisans de ce groupe.

Pour rappel, le “mouvement Operation 3 years Jotna“ ( 3 ans ça suffit), fait référence à la durée de mandat de l’actuel dirigeant gambien. Conformément à sa promesse de campagne, les partisans de ce groupe exhortent le président à démissionner. Le chef de l’Etat est resté formel : il entend terminer son mandat de cinq ans, censé prendre fin en 2021.