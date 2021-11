Dépôt des listes pour les locales: C’est le branle-bas de combat !

Les principaux partis, coalitions, mouvements politiques et coalitions viennent de déposer hier, leurs principales listes, majoritaires et proportionnelles, comme le veut la loi. C’est ainsi la dernière ligne droite vers des élections dont la campagne va officiellement démarrer le 02 janvier prochain. Mais, en réalité, tous les états-majors politiques sont en ordre de bataille, prêts à en découdre.

En réalité, la campagne électorale a déjà démarré. Une sorte de précampagne qui ne prendra fin que la veille du scrutin. La frénésie qui entoure les investitures et les nombreuses contradictions et hérésies notées à ce propos, ont donné le ton de ce que sera la campagne électorale, officielle ou officieuse. Certains jouent leurs avenirs politiques comme Ousmane Sonko qui a eu l’outrecuidance d’être candidat à Ziguinchor, se mettant dans une position où la défaite lui est interdite.

D’autres, comme Khalifa Sall, préparent une forme de revanche contre le régime de Macky Sall. Il souhaite ainsi récupérer ‘’sa’’ Mairie, celle de Dakar à travers la personnalité de Barthélémy Dias, un avant-goût de ce qui pourrait être la défaite tant espérée de Macky et de son camp en 2024. Il y a aussi de hautes personnalités qui se battent pour préserver leurs postes et autres avantages politiques. Car, ils savent qu’en cas de défaite, surtout pour ceux qui mis en place des listes parallèles, il y a de fortes chances qu’ils soient remerciés s’ils occupaient des postes de responsabilité.

D’autres Maires qui ne sont plus députés par exemple, s’accrochent à leurs postes et les nouveaux investis dans leurs localités au détriment d’alliés ou de partisans renfrognés savent qu’ils ont tout intérêt à gagner pour honorer le choix du Grand Manitou et démontrer qu’il avait vu juste. Par conséquent, à chacun ses locales. Voilà des élections qui seront tout sauf des locales au vrai sens du mot. Ici, les uns et les autres lui ont donné une toute autre signification en fonction de leurs postures.

Mahmout Saleh parle même de baromètre pour déterminer la candidature de Macky en 2024. C’est d’ailleurs fondamentalement pour cette raison là qu’il faudra prendre les devants pour éviter des affrontements entre camps adverses. L’agitation et la passion sont telles qu’aucune région du pays n’est à l’abri. Malheureusement, c’est, pour le moment, Ziguinchor qui donne le ton.

Mais là, les anciens et les femmes ne doivent pas laisser prospérer la violence. Il y a des canaux de discussion pour permettre aux uns et aux autres, le retour à des comportements socialement acceptables. Parce que le risque est réel que ça dégénère. Quant aux chances de gagner surtout à Dakar la capitale, elles sont intactes pour tout le monde. Car, les démons sont partout. Et comme nous le prédisions, c’est le malaise dans toutes les coalitions et partis. Le choc des ambitions a pris le dessus sur le commun-vouloir-être-ensemble. C’est dire qu’à ce propos, aucune coalition n’est mieux lotie que l’autre.

Toutefois, si ceux qui restent sont soudés autour des listes, la victoire peut voir le jour. C’est pourquoi il est difficile de faire des pronostics fiables. Car, autant la coalition au pouvoir sera avantagée dans les zones rurales, certaines grandes villes comme Dakar, Kaolack, Ziguinchor et autres seront âprement disputées. Pendant ce temps, le Parti démocratique sénégalais avec ce qui reste de la coalition Wallu, attend de savoir ce qu’il pèse actuellement après moult tumultes.

C’est dire que c’est actuellement le branle-bas de combat dans les états-majors politiques.

Assane Samb