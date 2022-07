Des agents de santé dans la rue ce vendredi

Les agents de santé regroupés au sein de la F2S seront dans la rue, aujourd’hui à 9h. Entre autres points de leurs courroux, les acteurs de la santé vont attirer l’attention des autorités sur la tenue des négociations sectorielles avec les ministères concernés par la plateforme qui a été introduite par les syndicats. Mais aussi, parler du non-respect du protocole d’accord entre le gouvernement et les syndicats membres de la fédération (F2S), le paiement intégral des augmentations salariales aux personnels administratifs et contractuels. C’est depuis le 21 juin dernier que Souleymane Joe Mané et Mamadou M. Seck ont écrit au préfet pour l’informer de leur déclaration pour une marche pacifique.

