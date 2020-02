Des coupures d’eau en vue

Les populations de la capitale sénégalaise et de l’intérieur du pays risquent de revivre le calvaire de la pénurie de l’eau. Les sociétés Sen’eau (Eau du Sénégal), Senelec et Sones informent, qu’en raison des travaux d’entretien sur la ligne haute tension de Sakal prévus le samedi 1er février 2020 à partir de 08 heures, l’usine de production d’eau potable de Keur Momar Sarr sera en fonctionnement réduit.

En conséquence, la distribution d’eau potable connaîtra des perturbations allant de la baisse de pression au manque d’eau dans les zones suivantes : les localités alimentées par les conduites du lac de Guiers dans les régions de Louga et de Thiès, Rufisque et environs et Dakar et sa banlieue.