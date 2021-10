Des écoles prisonnières des eaux: Une situation guère reluisante

Le Sénégal a été bien arrosé avec les fortes pluies enregistrées. Ce qui cause bien des désagréments dans un contexte où on se prépare pour la rentrée des classes. Des écoles restent prisonnières des eaux.

Dans la lointaine banlieue, en particulier à Rufisque, le concept « Ubi tay jang tay » risque de ne pas être au rendez-vous. A preuve, des écoles ne sont pas encore fonctionnelles. Selon Abdou Faty du Sels/authentique, il n’existe aucun dispositif pour rendre accessibles les lieux.

Lors du comité régional de développement (Crd) consacré à la rentrée des classes, le Gouverneur de Dakar Al Hassan Sall avait laissé entendre que 66 structures d’éducation (écoles préscolaires, élémentaires et lycées) sont sous les eaux. Parmi celles-ci, 48 sont dans l’Académie de Pikine-Guédiawaye et 18 dans celle de Rufisque. 32 écoles et lycées sont dépourvus d’eau courante. Dès lors, dans le département de Rufisque, d’aucuns restent inquiets face à cette situation qui n’augure rien de bon.

Aucun dispositif de pompage n’a été effectif depuis lors. Même pas une journée de désherbage. Pour Abdou Faty du Syndicat des Enseignants Libres du Sénégal / authentique (Sels/A), les écoles sont envahies « et il n’existe aucun dispositif en vue de permettre le nettoyage des lieux. Il faut que les élèves puissent travailler dans les meilleures conditions ». A en croire Abdou Faty, dans les régions, c’est pire. Avec cette année pluvieuse, les parents d’élèves attendent la fin des récoltes pour mettre des abris provisoires. « Tel que vous allez le constater, on aura une rentrée à deux vitesses. Pour ceux qui sont plus nantis et qui habitent les Almadies, Fann et Point E et pour la majorité, aucune disposition pour que le concept chanté du « Ubi tay » soit une réalité », fustige Abdou Faty.

Par ailleurs, dans la banlieue dakaroise, les chantiers du Bus transit rapide (Brt) risquent encore de causer des désagréments à des milliers d’élèves. C’est le cas à Guédiawaye au niveau du croisement Béthio, sur la corniche etc. A Keur Massar, les chantiers relatifs au Plan de lutte contre les inondations se poursuivent. « Partout ce sont des trous. A Rufisque, on creuse partout. Les inspecteurs d’académie vont encore choisir deux à trois écoles pour juste amuser la galerie et dire au Ministre de l’Education nationale que tout est fin prêt », se désole notre interlocuteur.

Rendre les écoles accueillantes reste un sacerdoce, selon le syndicaliste qui espère que le démarrage des enseignements apprentissages ne sera pas plombé.

MOMAR CISSE