Des faits nouveaux dans le scandale à l’Iseg

Rebondissement dans l’affaire du scandale sexuel à l’Iseg pour laquelle le DG de l’Iseg Mamadou Diop est accusé par Dieynaba Baldé de viol suivi de grossesse. Il y a des éléments nouveaux, selon des sources judiciaires proches du dossier jointes par Rewmi. D’après nos informations, cette affaire ressemble fort à une cabale contre le DG Diop. Les parties et les témoins ont été confrontés plus de 10 tours d’horloge sur la base de la plainte introduite par Diop. Lorsqu’il a été entendu, Mamadou Diop a nié tout rapport sexuel avec la fille tandis que Dieyna Baldé et les autres ont reconnu avoir fomenté une association de malfaiteurs. La femme ne disposant d’aucun élément matériel incriminant Diop, a confié aux enquêteurs qu’elle a utilisé sa copine pour tendre un guet-apens au Dg de l’Iseg. Pis, Dieyna et Cie, lors de leur audition à la Dic, sont entrés dans le détail du plan qu’ils ont ourdi pour attirer Mamadou Diop dans un appartement à l’intérieur duquel il a été trouvé tout nu et pris en image par le frère de Dieynaba Baldé. Il nous revient que les témoins ont été entendus sans que leur déposition ne viennent à charge ni contre l’un ni contre les autres. Puis les témoins sont ressortis libres en même temps que Dieyna et les autres. Paradoxalement Diop contre qui rien de concret n’a été établi, a été maintenu en garde à vue.