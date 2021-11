Des kits bureautiques et informatiques remis aux 28 nouveaux notaires

La chambre des notaires du Sénégal (CNDS) a remis mercredi des matériels informatiques et bureautiques aux 28 nouveaux notaires ayant récemment prêté serment, en soutien aux efforts consentis pour leur installation.

’’Cette cérémonie se traduit par la remise symbolique d’un lot de matériels informatiques et bureautiques qui peuvent suppléer les énormes efforts que vous avez déjà consentis pour votre installation’’, a indiqué le président de la CNDS, Me. Alioune Kâ. Ce geste constitue la manifestation palpable de la solidarité agissante et de la confraternité de la CNDS envers ces nouveaux notaires, a-t-il expliqué lors de la cérémonie de remise des kits informatiques aux 28 nouveaux notaires entrés en fonction récemment.

’’Certes, nous serons en concurrence, mais n’oubliez jamais que nous appartenons tous à la même profession dont le rayonnement nous sera profitable’’, a-t-il fait valoir. Il a salué la collaboration avec la caisse des dépôts et de consignation (CDC), qui a parrainé cette rencontre. Il a rappelé la mise en place conjointe de la plateforme digitale ’’FINAPLLI’’, pouvant assurer la sécurité, la fiabilité et la diligence des opérations financières des dépôts et des retraits des notaires.

A l’en croire, il est impératif que les uns et les autres s’approprient cet outil. ’’Nous invitons dès à présent nos nouveaux membres à se rapprocher de la direction de la mobilisation des ressources pour satisfaire aux obligations de formation et de mise en place logistique de cette plateforme en leurs offices’’, a-t-il ajouté.

Le représentant du directeur général de la caisse des dépôts et de consignations, Abdou Diop Faye, assure que les deux institutions sont ‘’engagées, sur plusieurs chantiers, à renforcer’’ leur coopération ‘’en vue de mieux remplir leurs rôles respectifs de service public’’. Il a rappelé que la recherche permanente de sécurité, de transparence et de qualité des services fournis aux tiers est une mission commune à la CDC et à la chambre des notaires.

’’Dans un avenir très proche, nous envisageons en collaboration avec la CNDS, d’organiser une cérémonie de lancement officiel et généralisé de ladite plateforme à tous les notaires mais aussi de partager sur les modalités de mise en œuvre du nouveau décret d’application de certaines dispositions de la loi 2017-32 du 17 juillet 2021 de la CDC’’, a signalé M. Faye. Par l’intermédiaire de leur représentante, Me. Aïssatou Niang Diallo, les nouveaux notaires ont dit comprendre l’importance de raffermir davantage les liens avec la CDC.

’’Plus qu’une obligation légale, nous nous sentons moralement tenus de participer à la bonne exécution de la mission assignée à votre institution’’, a-t-elle souligné.