Ses militants appellent au vote sanction

Les militants de Sidiki Kaba à Tambacounda, appellent au vote sanction après que leur leader n’a pas été choisi pour briguer la mairie. Pendant ce temps, les candidats investis par Benno Bokk Yaakaar (BBY) prônent l’unité de tous les alliés.

Arborant des brassards rouges, les militants de Sidiki Kaba, Ministre des Forces armées ne sont pas du tout content du fait que leur leader n’a pas été choisi pour briguer la mairie. Ils ont brandi un vote sanction contre la liste de BBY à Tambacounda.

« Concernant ce qui suit, nous sommes-là, nous allons les suivre dans la plus grande discipline, et nous sommes très calmes. Nous ne sommes pas violents. Mais nous laisserons le président voir ses erreurs. Lui-même, il va constater les dégâts qu’il a faits à Tamba. Nous n’allons proférer aucune menace », tonne leur porte-parole.

Le duel Mame Balla Lo-Mamadou Kassé, respectivement investi sur les listes Communale et Départementale de BBY, lance un appel à l’unité. « Je parle simplement aux responsables de notre parti. Il y va aussi de nos alliés. Pour qu’à la suite des investitures qui créent toujours un peu de frustration et de douleur, qu’on puisse, comme nous l’avions fait, précédemment sur les autres élections passées, panser nos plaies et avancer », a alerté Mamadou Kassé le Directeur général de la SICAP au micro de la RFM.