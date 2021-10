Des navires de la 2e Guerre mondiale remontent à la surface au Japon

Sur l’île Jima, nichée dans l’archipel Ogasawara (Japon), des navires de la Seconde Guerre mondiale remontent à la surface de cette île volcanique.

Des fantômes du passé remontent à la surface. Au Japon, sur l’île d’Iwo Jima, deux douzaines de morceaux de navires de la Seconde Guerre mondiale sortent des profondeurs à cause de l’activité volcanique et tectonique. Située dans l’archipel Ogasawara, à environ 1 200 kilomètres au sud de Tokyo, l’île de 21 kilomètres carrés abrite le mont Suribachi, qui renferme un volcan peu actif. Mais celui-ci l’est assez pour modifier la topographie du lieu, en raison de mouvements sismiques. Ainsi, 24 carcasses de vaisseaux qui ont été détruits par les forces américaines en 1945 se dévoilent petit à petit, jour après jour.

Une vidéo de la télévision japonaise All Nippon News, diffusée au mois d’octobre 2021, a montré que les navires étaient tous quasiment visibles sur une plage noire de dépôts volcaniques alors qu’ils étaient à moitié immergés il y a dix ans. «Iwo Jima est la terre du volcan qui évolue le plus rapidement parmi les 110 volcans actifs du Japon. Oui, surtout à cette période de l’année, Nishinoshima, Fukutoku Okanoba et Iwo Jima sont tous actifs en même temps», a expliqué un spécialiste à la chaîne de télévision nippone. D’après l’Université d’État de l’Oregon, Iwo Jima a connu au moins dix éruptions volcaniques au cours du dernier siècle, la plus récente remontant à 1982. Les scientifiques affirment également qu’elle aurait pris 10 centimètres de plus que le niveau de la mer depuis 1952. Je Japon est situé sur la «ceinture de feu» du Pacifique, qui enregistre un grand nombre des tremblements de terre de la planète.

A lire :Une île apparaît après une éruption volcanique sous-marine au Japon

Pour la petite histoire, Iwo Jima a été le théâtre d’une grande bataille en février 1945 où près de 100 000 soldats américains(…)