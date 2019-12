DETOURNEMENT PRESUME DE SEMENCES : MACKY ARRETE LA SUBVENTION

Du nouveau dans l’affaire des semences détournées pour laquelle, Moustapha Cissé Lô avait révélé l’existence d’une mafia de producteurs et revendeurs d’intrants agricoles au détriment des paysans. Le ministre de l’Agriculture a annoncé, hier, devant les députés, qu’il n’y aura plus de quotas pour les gros producteurs à partir de 2020. Moussa Baldé a indiqué tout le monde devra aller chercher ses intrants au niveau des commissions. Selon le ministre, il y a beaucoup de gens qui étaient dans le système et qui ne devaient pas y être. «J’ai trouvé ce système là et j’ai diminué de moitié la liste des bénéficiaires. L’objectif, c’est d’enlever carrément ces gens qui n’ont pas leur place. D’ailleurs, ceux qui critiquent devaient m’encourager et encourager le Président Macky Sall. Parce qu’on fait la moitié du chemin », a-t-il déclaré, dans Vox Populi.

Il n’y aura plus de subventions sur les semences

Il a également précisé qu’il a fait baisser le tonnage des producteurs de 100 à 50 tonnes. Cette baisse, dit-il a permis d’économiser 5 milliards Fcfa. Le ministre a aussi averti les cultivateurs que le Gouvernement va arrêter la subvention des semences.