DÉTOURNEMENTS ET GESTIONS OPAQUES: TOUT SUR LE RAPPORT DE L’IGE

Les rapports de l’Ige qui couvrent les années 2016, 2017 et 2018-2019 ont été remis, hier, au chef de l’Etat. Les trois thèmes développés, chronologiquement, dans cette rubrique sont : la Reddition des comptes et inspections internes des ministères ; Le Secret ; La passation de service. Il faut dire que beaucoup d’irrégularités ont été notées par cet organe de contrôle de l’Etat.

Conformément au souhait du chef de l’Etat, les nouveaux rapports de l’Ige ont une dimension didactique beaucoup plus marquée que les précédents. Plus qu’un recueil de textes, le memento a pour vocation d’apporter des éclairages sur des concepts usités dans l’Administration ou des principes de bonne gouvernance, pour davantage les faire connaître et en susciter une meilleure application. Les trois thèmes développés, chronologiquement, dans cette rubrique sont les suivants : la reddition des comptes et inspections internes des ministères ; le secret ; la passation de service.

Selon François Colin, vérificateur général du Sénégal, le choix de ces thèmes relève d’une observation minutieuse de certains comportements aux antipodes de la solennité qu’appelle une passation de service, de la divulgation ostentatoire de documents classés confidentiels ou secrets sans en appréhender les conséquences possibles et, enfin, de la place marginale accordée aux inspections internes dans certains ministères. Dans le document remis au chef de l’Etat, le vérificateur a soutenu qu’il est bien difficile de percevoir les lignes directrices de l’action de l’Etat dans certains domaines, comme, à titre illustratif, l’orientation, depuis 2013, des bacheliers dans le privé ou la gestion des déchets solides urbains.

Des carences dans l’orientation des bacheliers

« L’IGE a noté des carences dans la planification, la mise en œuvre et le suivi de l’orientation des bacheliers dans les établissements privés d’Enseignement supérieur. Il y a lieu de s’interroger sur la pertinence de l’option d’orienter, à des coûts non négligeables, plus de quarante mille bacheliers dans des établissements ne répondant pas tous aux normes et, essentiellement, dans des filières qui ne sont pas considérées comme prioritaires par la Concertation nationale sur l’Avenir de l’Enseignement supérieur (CNAES) », a-t-il dit.

Avant de soutenir qu’au-delà d’une gestion dictée par l’urgence, il sied d’établir un partenariat stratégique entre l’Etat, y compris les universités publiques, et le secteur privé de l’éducation. Des principes-clés comme la subsidiarité, l’efficacité, l’efficience, la performance et la redevabilité devraient en être le socle, afin de pouvoir faire face à la demande d’accès à l’Enseignement supérieur qui est sur une trajectoire ascendante. En septembre 2019, rappelle M Collin, il a été décidé, sans évaluation connue, de ne pas recourir aux établissements privés et d’orienter l’ensemble des bacheliers, au titre de cette année, dans les universités publiques. Aucune précision n’a été apportée sur le caractère exceptionnel ou définitif de cette décision.

Des défaillances ont été constatées dans l’application et le suivi de contrats de concession de services publics

Par ailleurs, poursuit-il, dans la même veine, un partenariat stratégique est pertinent avec les collectivités territoriales, pour la gestion de leurs missions. A ce sujet, la vérification du Programme de Gestion des déchets solides urbains de la Région de Dakar a montré que l’alternance répétée de sa maitrise d’ouvrage entre l’Etat et les collectivités territoriales, au-delà des limites de ces dernières, devrait plutôt inciter à s’accorder, une fois pour toutes, sur les rôles et responsabilités des différentes parties.

Aussi, le projet de loi d’orientation entrepris par le Ministère chargé de l’Hygiène publique doit-il participer d’une judicieuse clarification dans ce domaine. Relativement au renforcement des capacités d’impulsion, de planification et de suivi des ministères, il découle du constat d’anomalies récurrentes, soit dans la composition ou le fonctionnement des organes délibérants d’entités sous tutelle, soit dans le suivi de l’application de dispositions contractuelles.

Un exemple particulièrement significatif de dysfonctionnement est celui de l’Assemblée plénière d’un établissement public vérifié. Plus de vingt (20) ans après la création de cet établissement public, la personnalité qualifiée dans son domaine d’activités et, à ce titre, administrateur au sein de l’Assemblée plénière n’était toujours pas désignée au moment des investigations de l’IGE. La composition de cette assemblée n’a pas été non plus revue, pour remplacer le représentant du Conseil régional de Dakar, alors que cet ordre de collectivité territoriale a été supprimé à la faveur de l’Acte III de la Décentralisation. Des défaillances d’une autre nature ont été constatées dans l’application et le suivi de contrats de concession de services publics.

Des déficiences dans la planification urbaine, la régulation du transport, la gestion des déchets solides urbains, la gestion des bourses et aides des étudiants,…

Dans son discours, le vérificateur a ajouté que l’examen des conventions signées entre l’Etat et les entreprises concessionnaires du contrôle de la charge à l’essieu et de la gestion de l’activité de contrôle technique des véhicules a fait ressortir le défaut de certaines diligences devant être mises en œuvre, suite à la signature de ces conventions. Cette situation a eu, parfois, un impact sur la mobilisation de ressources financières.

A titre illustratif, faute d’un décret instituant la redevance sur l’activité de contrôle technique des véhicules automobiles, conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, ainsi que d’une évaluation du montant de cette redevance et de sa prise en charge par la loi de finances, le CETUD était, au moment des investigations de l’IGE, dans l’incapacité de mobiliser le montant versé dans son compte par le concessionnaire.

Relativement à la coordination stratégique et opérationnelle, elle est rendue nécessaire par la transversalité des politiques publiques et la diversité des parties prenantes dans certaines opérations. Les rapports relèvent de nombreuses déficiences, notamment, en matière de planification urbaine, de régulation du transport et de la circulation, de gestion des déchets solides urbains, de gestion des bourses et aides des étudiants des universités publiques, d’agrément et de suivi des établissements privés d’Enseignement supérieur, etc.

Pour une bonne régulation de la mobilité urbaine, l’avis conforme du CETUD, qui est bien outillé en données statistiques sur l’offre et la demande de transport, devrait être requis préalablement à la délivrance des documents considérés. Relativement à l’adaptation du cadre normatif, elle se pose en termes de mise aux normes de l’organisation de structures et d’actualisation de textes.

Les ministères, agences et les collectivités territoriales épinglés

Dans un autre registre, il a été noté que l’architecture de certains départements ministériels n’est pas encore conforme au cadre défini par le décret n° 2017-314 du 15 février 2017 fixant les règles de création et d’organisation des structures de l’administration centrale des ministères, alors qu’elle devait l’être dans le semestre suivant l’entrée en vigueur de ce texte. Concernant les agences et autres administrations de mission, il s’agit d’assurer la lisibilité du cadre législatif et réglementaire.

Pour l’IGE, la loi d’orientation n° 2009-20 du 4 mai 2009 sur les agences d’exécution, dans son esprit, a pour objectif d’aller au-delà des agences et d’être le texte de référence des administrations de mission dotées d’une autonomie de gestion. Dans l’Administration centrale, les rapports relèvent régulièrement le contournement des dispositions légales, illustré par, notamment, le recrutement de personnels contractuels au moyen inadéquat de contrats de prestation de service, le renouvellement systématique de contrats à durée déterminée, la signature de contrats spéciaux avec des agents sans expertise particulière ou dont l’Administration n’est pas dénuée, le maintien irrégulier en activité de personnels admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite, la rémunération indue d’agents de l’Etat sur les ressources d’administrations autonomes.

Dans les agences, les manquements constatés, notamment en ce qui concerne les niveaux de rémunération, résultent de la non-application des dispositions réglementaires qui prévoient que, je cite « Le Ministre chargé des Finances fixe, par arrêté, les niveaux maxima de rémunérations autorisés, suivant la qualification des personnels et le classement de l’agence » fin de citation. Un arrêté avait été pris à cet effet, en 2016, par le Ministre chargé des Finances mais a été rapporté.

Dans la plupart des établissements publics de santé, les procédures de recrutement du personnel ne sont pas formalisées. Le personnel présente la particularité de provenir d’horizons divers, ce qui rend encore plus complexe sa gestion, notamment du point de vue de la rémunération. Dans les collectivités territoriales, les recrutements ne répondent généralement, ni à des critères objectifs, ni à la réglementation. Les nombreux contrats spéciaux d’engagement observés dans les entités contrôlées résultent de ce travers. Aussi, l’adoption récente des organigrammes-types prescrits par le Code général des Collectivités territoriales participe-t-elle d’une opportune rationalisation.

REWMI | Cheikh Moussa SARR