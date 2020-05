DETTE AFRICAINE: MACKY A ÉCHANGÉ AVEC LE PAPE QUI LUI PROMET UNE VISITE

Macky Sall et le Pape François ont échangé, ce lundi, sur l’annulation de la dette africaine. Le chef de l’Etat a dévoilé le contenu de leur entretien sur Twitter. « J’ai eu un entretien constructif ce lundi avec sa Sainteté le Pape @Pontifex_fr. Je salue notre convergence de vues sur l’annulation de la dette et sa réponse à la pandémie par son appel à l’universalité de la prière, de la fraternité, de la solidarité », a indiqué le président sénégalais. Lequel informe, dans la foulée, que le Pape a répondu favorablement à l’invitation du Sénégal.

« Vingt huit ans après la visite du Pape Jean Paul ll à Dakar, j’ai renouvelé à sa Sainteté @pontifex_fr l’invitation à effectuer une visite officielle au Sénégal. Je me réjouis de la réponse positive à l’invitation pour la participation du Vatican au Forum mondial de l’Eau », a fait savoir Macky Sall. Qui ajoute que : « Le Sénégal sera toujours aux côtés de sa Sainteté dans la promotion du dialogue interreligieux pour un monde de paix et de fraternité humaine ».

« Les conflits dans le monde et la crise liée au #Covid19 montrent à quel point nous devons rester mobilisés pour que l’humain et l’humanité soient au cœur des priorités à l’échelle nationale et mondiale », a souligné le chef de l’Etat.