Dette africaine: Mimi reçoit le Comité d’initiative

Le Comité d’initiative sur l’annulation de la dette africaine poursuit ses rencontres pour enrôler le maximum de leaders dans la lutte pour l’annulation de la dette des pays africains. A cet effet, le président du comité, Mody Guiro a été reçu par la Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental(CESE) dans le but de la faire adhérer au projet. Mody Guiro, et sa délégation ont exposé à Mme Aminata Touré les motivations de leur démarche consistant à créer un large front pour l’annulation de la dette de l’Afrique. Mme Aminata Touré, qui s’est considérée comme un membre actif de ce Comité, s’est engagée à porter leur voix auprès des instances africaines et internationales.