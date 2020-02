Dette au secteur de l’énergie: Les précisions d’ADD

Le ministre des Finances et du Budget rectifie les travailleurs du pétrole et du gaz, qui ont fait état d’une dette de l’Etat de 200 milliards Fcfa due au secteur de l’énergie et principalement à la SAR. Abdoulaye Daouda Diallo précise que la dette contractée auprès de la SAR au titre des pertes commerciales est de 97 milliards francs CFA et a été totalement réglée en 2019. Pour ce qui est de la dette de l’Etat auprès des autres acteurs du sous-secteur des hydrocarbures, il s’agit d’après le ministre des Finances, d’obligations impayées qui seront progressivement réglées en 2020 conformément au plan d’apurement conclu dans le cadre de l’Instrument de Coordination des Politiques Economiques (ICPE) et inscrit dans la Loi de Finances Initiale (LFI) pour l’année 2020 à travers le Fonds spécial de soutien à l’énergie (FSE).