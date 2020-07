Dette du Sénégal : L’Onu et la Banque mondiale recadrent Moody’s

Moody’s, l’agence de notation américaine a placé la notation souveraine du Sénégal «sous surveillance», en vue d’une éventuelle dégradation. Une décision qu’elle relie explicitement à la décision de Dakar de participer à l’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD) lancée par le G20. Une décision désavouée par les Nations unies et la Banque mondiale.

Le 10 juin dernier, le ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo annonçait l’adhésion de l’Etat du Sénégal à l’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD). Cette décision prise par l’Etat du Sénégal de participer à l’ISSD n’a pas échappé à la vigilance de l’Agence de notation financière américaine, Moody’s qui, dans un document publié samedi dernier, a mis en garde le Sénégal et d’autres pays comme le Cameroun et la Côte d’Ivoire en annonçant une «revue pour dégradation » de sa note maintenue à Ba3.

Le département des Affaires économiques et sociales des Nations-unies a contesté la position de Moody’s au sujet de la cruciale question du moratoire sur la dette des pays les plus pauvres, en plein cœur de la crise du Covid-19. Et l’Onu qui recadre Moody’s affirme que le programme devrait améliorer la viabilité de la dette des pays et ne devrait donc pas servir de base à une dégradation des crédits». «Les pays emprunteurs devraient sortir du programme avec un crédit plus fort que s’ils n’y avaient pas participé», renseigne une note de l’Onu, laquelle désavoue l’agence américaine.

Même son de cloche à la Banque mondiale. Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a lui exhorté les pays du G20 «à repousser l’échéance de l’Initiative de suspension du service de la dette (DSSI) jusqu’en fin 2021 et [au lieu de fin 2020, tel que prévu actuellement]» et à «en élargir la portée dans la mesure du possible».

Il a également appelé les créanciers commerciaux des gouvernements participant au programme à «cesser tout recouvrement des paiements effectués par les pays les plus pauvres […] confrontés à un risque de surendettement».

«Je suis déçu du peu de progrès enregistré à ce jour alors que nous sommes plongés dans une crise mondiale et j’exhorte les créanciers commerciaux à former une coalition qui aidera à suspendre véritablement le service de la dette par les pays les plus pauvres», a-t-il plaidé.

Ce sont donc deux visions qui s’opposent dans ce dossier. D’un côté les institutions internationales de premier plan, de l’autre les créanciers rejoints finalement dans leurs craintes par l’agence de notation américaine.

Le raisonnement de Moody’s fait directement écho à la réaction du lobby des prêteurs privés à l’échelle mondiale, l’Institut de la finance internationale (IIF), en réponse à la DSSI. Dans un courrier adressé à la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, au président de la Banque mondiale, David Malpass, et à la présidente du Club de Paris, Odile Renaud-Basso, Timothy D. Adams, le patron américain de l’IIF, dressait un certain nombre de conditions restrictives à la transposition du mécanisme de moratoire sur la dette vis-à-vis des créanciers privés.

Selon les calculs de la Banque mondiale, sur 73 pays éligibles à la DSSI, seuls 35 pays ont demandé un moratoire – dont 25 pays africains. Début juin, ils étaient 8 pays africains sur 31 dossiers déposés par les États à travers le monde, à avoir signé un accord avec le Club de Paris.