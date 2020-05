Deux apprentis se relaient sur une déficiente mentale

Deux apprentis chauffeurs, T.S (21 ans) et I.N (17ans) ont été arrêtés pour avoir abusés sexuellement d’une malade mentale. Ils sont interpellés à Mbao où il s’étaient réfugiés après leur sordide acte. Ils ont été déférés hier au parquet de Louga pour viols commis sur une personne vulnérable. Les faits, selon L’OBS, ont eu lieu à Sakal. Les mis en cause avaient intercepté leur victime en brousse où elle se rendait tous les jours. Ils l’ont entraîné dans un endroit isolé, se relayant sur elle.