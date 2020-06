DEUX DAMES ÉCOPENT DE 3 MOIS AVEC SURSIS POUR PROSTITUTION

F. Sène a été jugée par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour diffusion d’images ou d’écrits contraires aux bonnes mœurs, de prostitution et non inscription sur le fichier sanitaire.

Depuis deux ans, elle s’adonne au plus vieux métier du monde et dit détenir son carnet sanitaire. Elle est d’ailleurs relaxée de ce dernier chef d’accusation.

Pour bien appâter la clientèle, elle crée un compte sur un site pornographique avec ses cordonnées et des messages et photos explicites. Elle a pris en location journalière un appartement meublé moyennant 20 mille francs par jour.

Son amie et co-inculpée S. Guéye est jugée pour proxénétisme. S. Guèye, ancienne prostituée, mariée et mère de 3 enfants, en état de grossesse de 7 mois, avait pour rôle d’organiser les rendez-vous, d’accueillir les clients pour les faire entrer à tour de rôle dans “la chambre du bonheur’’.

La dame a soutenu que son mari avait perdu son travail et n’arrivait plus à joindre les deux bouts. Elle confie que son époux lui avait donné son aval pour aider F. Sène dans la prostitution moyennant de l’argent pour leur survie.

Elles ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et ont toutes les deux été reconnues coupables et condamnées à une peine de 3 mois avec sursis.