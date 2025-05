Deux individus arrêtés pour faux et usage de faux portant sur des documents administratifs par le commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué, la police nationale informe que le commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails a mis aux arrêts deux individus pour faux et usage de faux portant sur des documents administratifs. La police indique que des passeports et des visas ont été saisis et que les mis en cause sont placés en garde à vue.

La police sénégalaise a encore frappé au cœur d’un réseau de trafic de documents administratifs. Cette fois, c’est le commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails qui a été à l’œuvre. En effet, deux individus ont été interpellés pour faux et usage de faux portant sur des documents administratifs. La police explique que cette interpellation résulte de la poursuite des recherches entreprises dans le cadre du démantèlement d’un vaste réseau de faussaires récemment appréhendés. Ainsi, selon elle, la perquisition des domiciles des personnes arrêtées a permis de mettre la main sur douze (12) passeports, dont l’un en cours de validité et sept (07) visas détachés de leur passeport d’origine. Les mis en causes ont été placés en garde à vue pour le motif précité, précise la police qui exprime sa mobilisation et sa disponibilité pour protéger les citoyens.

El HADJI MODY DIOP