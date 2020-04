Deux plaintes contre Yakham

La section SYNPICS du SOLEIL et le Syndicat des Travailleurs Libres du Soleil, affilié à la Cnts/Fc, après avoir constitué un pool d’avocats comptent déposer deux plaintes contre le Directeur Général de la SSPP LE SOLEIL : la première pour menaces de morts, entrave à la liberté du travail, intimidations et harcèlement moral sur ses membres et la deuxième pour des faits de mauvaise gestion, abus de bien sociaux et conflits d’intérêt. Sur ce dernier point, des récentes révélations qui confortent des rumeurs informent que monsieur « chantre de la bonne gouvernance » a institué un système d’emplois fictifs. Il s’agit d’une part de son chauffeur personnel à qui il fait verser un salaire et d’une tierce personne que les investigations permettront d’identifier dans les meilleurs délais. Ces deux personnes perçoivent régulièrement depuis un an leurs salaires sans jamais travailler pour la SSPP Le Soleil et n’ont jamais mis leur pied dans l’entreprise.